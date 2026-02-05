Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой

САРАНСК, 5 фев - РИА Новости, Борис Ходоровский. Фигуристка София Сарновская заявила РИА Новости, что старается не читать высказывания, подобные тем, что опубликовала мать Елены Костылевой Ирина Костылева.

На уточняющий вопрос о том, могла ли Сарновская умышленно помешать на разминке Костылевой, фигуристка ответила улыбкой.