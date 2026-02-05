https://ria.ru/20260205/sarnovskaja-2072560593.html
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой
Фигуристка София Сарновская заявила РИА Новости, что старается не читать высказывания, подобные тем, что опубликовала мать Елены Костылевой Ирина Костылева. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
