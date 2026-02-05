Рейтинг@Mail.ru
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:22 05.02.2026
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой
Фигуристка София Сарновская заявила РИА Новости, что старается не читать высказывания, подобные тем, что опубликовала мать Елены Костылевой Ирина Костылева. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T20:22:00+03:00
2026-02-05T20:22:00+03:00
фигурное катание
россия
елена костылева (фигурное катание)
россия
россия, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Россия, Елена Костылева (фигурное катание)
Сарновская призналась, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой

Сарновская рассказала, что не читала оскорбительный пост матери Костылевой

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева. Архивное фото
САРАНСК, 5 фев - РИА Новости, Борис Ходоровский. Фигуристка София Сарновская заявила РИА Новости, что старается не читать высказывания, подобные тем, что опубликовала мать Елены Костылевой Ирина Костылева.
Ранее Ирина Костылева в своем Telegram-канале оскорбила Сарновскую, обвинив ее в том, что она намеренно помешала Елене Костылевой во время разминки. Обе фигуристки тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
"Стараюсь не читать подобные высказывания, - сказала Сарновская после проката короткой программы на первенстве России среди юниоров. - На вопросы о взаимоотношениях с Леной Костылевой тоже не отвечаю".
На уточняющий вопрос о том, могла ли Сарновская умышленно помешать на разминке Костылевой, фигуристка ответила улыбкой.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
15 декабря 2025, 13:45
 
Фигурное катаниеРоссияЕлена Костылева (фигурное катание)
 
