В Саратовской области арестовали мужчину по делу о смерти девочки
17:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/saratov-2072520446.html
В Саратовской области арестовали мужчину по делу о смерти девочки
В Саратовской области арестовали мужчину по делу о смерти девочки - РИА Новости, 05.02.2026
В Саратовской области арестовали мужчину по делу о смерти девочки
Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя по обвинению в истязании и причинении смерти годовалой девочке, которая умерла в больнице РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:15:00+03:00
2026-02-05T17:15:00+03:00
Новости
Саратовская область
Саратовская область
В Саратовской области арестовали мужчину по делу о смерти девочки

Жителя Саратовской области арестовали за истязание и смерть годовалой девочки

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя по обвинению в истязании и причинении смерти годовалой девочке, которая умерла в больнице от ожогов.
Ранее региональное СУСК сообщало, что 6 января 2026 года в Пугачевскую районную больницу с ожогами тела доставлена годовалая девочка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била
Вчера, 16:45
"Постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области от 5 февраля 2026 года удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахметова М.И., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), п. "г" ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего лица), ч. 4 ст. 309 (принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний по уголовному делу, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья свидетеля) УК РФ", - сообщили в пресс-службе суда.
По данным инстанции, в ходе расследования выяснилось, что в новогодние праздники Максот Ахметов не обеспечил надлежащий контроль за девочкой 2024 года рождения, поэтому она опрокинула на себя горячую жидкость. У ребенка были термические ожоги значительной части тела, 6 января она была госпитализирована в ГУЗ "Пугачевская районная больница", но вечером скончалась.
Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемый пытался оказывать давление на свидетелей и избил жителя села Клинцовка, сломав нос и нанеся закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. В ходе проверки также стало известно, что Ахметов в течение 2025 года неоднократно причинял физические и психические страдания девочке путем систематического нанесения побоев, добавили в суде.
В районном суде объяснили, что арест в качестве меры пресечения выбран в связи с тем, что обвиняемый участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется отрицательно. По представленной информации, он злоупотреблял спиртными напитками и официально не был трудоустроен, а также собирался скрыться от следственных органов и суда.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
7 января, 13:14
 
Заголовок открываемого материала