В Саратовской области арестовали мужчину по делу о смерти девочки

САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя по обвинению в истязании и причинении смерти годовалой девочке, которая умерла в больнице от ожогов.

Ранее региональное СУСК сообщало, что 6 января 2026 года в Пугачевскую районную больницу с ожогами тела доставлена годовалая девочка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области от 5 февраля 2026 года удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахметова М.И., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), п. "г" ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего лица), ч. 4 ст. 309 (принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний по уголовному делу, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья свидетеля) УК РФ", - сообщили в пресс-службе суда

По данным инстанции, в ходе расследования выяснилось, что в новогодние праздники Максот Ахметов не обеспечил надлежащий контроль за девочкой 2024 года рождения, поэтому она опрокинула на себя горячую жидкость. У ребенка были термические ожоги значительной части тела, 6 января она была госпитализирована в ГУЗ "Пугачевская районная больница", но вечером скончалась.

Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемый пытался оказывать давление на свидетелей и избил жителя села Клинцовка, сломав нос и нанеся закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. В ходе проверки также стало известно, что Ахметов в течение 2025 года неоднократно причинял физические и психические страдания девочке путем систематического нанесения побоев, добавили в суде.