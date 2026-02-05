Россия впервые ввезла пиво из Индии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году впервые импортировала индийское пиво, хотя и всего на 140 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.

Поставки начались в июне - всего было приобретено индийского пива на 20 тысяч долларов, затем было еще несколько небольших партий. В ноябре экспорт составил уже около 30 тысяч долларов.