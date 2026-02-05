https://ria.ru/20260205/rossija-2072567905.html
Россия впервые ввезла пиво из Индии
Россия впервые ввезла пиво из Индии - РИА Новости, 05.02.2026
Россия впервые ввезла пиво из Индии
Россия в прошлом году впервые импортировала индийское пиво, хотя и всего на 140 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства... РИА Новости, 05.02.2026
