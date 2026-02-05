Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые ввезла пиво из Индии - РИА Новости, 05.02.2026
21:07 05.02.2026
Россия впервые ввезла пиво из Индии
Россия в прошлом году впервые импортировала индийское пиво, хотя и всего на 140 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства...
Россия впервые ввезла пиво из Индии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году впервые импортировала индийское пиво, хотя и всего на 140 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Поставки начались в июне - всего было приобретено индийского пива на 20 тысяч долларов, затем было еще несколько небольших партий. В ноябре экспорт составил уже около 30 тысяч долларов.
Всего же за одиннадцать месяцев прошлого года из Индии на российский рынок было ввезено пива на 140 тысяч долларов. Поставок не было как минимум с 2018 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Всего Индия поставила за рубеж в январе-ноябре 2025 года пива на 37,8 миллиона долларов против 36 миллионов годом ранее. Основным покупателем были ОАЭ (28,8 миллиона долларов), а также Сингапур (2,2 миллиона) и США (2,1 миллиона).
Производство пива - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума
