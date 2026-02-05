Рейтинг@Mail.ru
С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 05.02.2026 (обновлено: 20:22 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/prokuratura-2072560221.html
С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник
С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник - РИА Новости, 05.02.2026
С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник
Прокуратура взыскивает с обвиняемого в превышении полномочий бывшего начальника УМВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина японский внедорожник и три... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:20:00+03:00
2026-02-05T20:22:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20260120/vzyskanie-2069070856.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, toyota corolla
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Toyota Corolla
С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник

С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник и недвижимость

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура взыскивает с обвиняемого в превышении полномочий бывшего начальника УМВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина японский внедорожник и три объекта недвижимости, законность приобретения которых не подтверждена, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура выявила, что в 2013-2014 годах бывший начальник УМВД России по Нижнему Новгороду приобрел и с целью ухода от необходимости декларирования номинально оформил на близкого родственника автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 3 миллионов рублей, а также три объекта недвижимости стоимостью более 7 миллионов рублей. При этом доходы служащего не позволяли их приобрести", - говорится в сообщении.
В этой связи, подчеркивается в сообщении, прокурор Нижнего Новгорода предъявил исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника указанных объектов на сумму 11 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена.
Ранее сообщалось, что Пронин, руководивший нижегородской полицией с августа 2013 по ноябрь 2019 года, после того как вышел на пенсию, стал работать управляющим нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год Пронин велел своему подчиненному сообщать представителям коммерческой организации, в число учредителей которой входил его родственник, персональные данные обратившихся на предприятие. Кроме того, клиентов уговаривали заказывать медицинские изделия в этой коммерческой организации, за что руководителю филиала предприятия перечисляли 5% от суммы полученной прибыли. Таким образом обвиняемые наживались на инвалидах, склоняя их к изготовлению протезов у "своего" подрядчика. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В декабре 2025 года дело было направлено в суд.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд взыскал с курского экс-депутата более четырех миллиардов рублей
20 января, 15:56
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала