С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура взыскивает с обвиняемого в превышении полномочий бывшего начальника УМВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина японский внедорожник и три объекта недвижимости, законность приобретения которых не подтверждена, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура выявила, что в 2013-2014 годах бывший начальник УМВД России по Нижнему Новгороду приобрел и с целью ухода от необходимости декларирования номинально оформил на близкого родственника автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 3 миллионов рублей, а также три объекта недвижимости стоимостью более 7 миллионов рублей. При этом доходы служащего не позволяли их приобрести", - говорится в сообщении.
В этой связи, подчеркивается в сообщении, прокурор Нижнего Новгорода предъявил исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника указанных объектов на сумму 11 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена.
Ранее сообщалось, что Пронин, руководивший нижегородской полицией с августа 2013 по ноябрь 2019 года, после того как вышел на пенсию, стал работать управляющим нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год Пронин велел своему подчиненному сообщать представителям коммерческой организации, в число учредителей которой входил его родственник, персональные данные обратившихся на предприятие. Кроме того, клиентов уговаривали заказывать медицинские изделия в этой коммерческой организации, за что руководителю филиала предприятия перечисляли 5% от суммы полученной прибыли. Таким образом обвиняемые наживались на инвалидах, склоняя их к изготовлению протезов у "своего" подрядчика. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В декабре 2025 года дело было направлено в суд.