С экс-главы УМВД Нижнего Новгорода взыскивают внедорожник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура взыскивает с обвиняемого в превышении полномочий бывшего начальника УМВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина японский внедорожник и три объекта недвижимости, законность приобретения которых не подтверждена, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура выявила, что в 2013-2014 годах бывший начальник УМВД России по Нижнему Новгороду приобрел и с целью ухода от необходимости декларирования номинально оформил на близкого родственника автомобиль Toyot a Land Cruiser 200 стоимостью более 3 миллионов рублей, а также три объекта недвижимости стоимостью более 7 миллионов рублей. При этом доходы служащего не позволяли их приобрести", - говорится в сообщении.

В этой связи, подчеркивается в сообщении, прокурор Нижнего Новгорода предъявил исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника указанных объектов на сумму 11 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Пронин, руководивший нижегородской полицией с августа 2013 по ноябрь 2019 года, после того как вышел на пенсию, стал работать управляющим нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия.