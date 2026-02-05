Слуцкий призвал сильнее контролировать качество импортной продукции

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами, а также уравнять тарифы для иностранных и российских поставщиков.