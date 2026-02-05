Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал сильнее контролировать качество импортной продукции
05:08 05.02.2026
Слуцкий призвал сильнее контролировать качество импортной продукции
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами, а также уравнять тарифы для иностранных и российских поставщиков.
"Российским предприятиям нужна адекватная защита от контрафакта и дешевого низкокачественного импорта, который идет среди прочего и через маркетплейсы. В прошедшем году уже были выработаны первые механизмы для защиты интересов российских предпринимателей, но прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков, а также соблюдения требований к безопасности и качеству импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами", - сказал Слуцкий.
По его словам, "ненормально", когда иностранным предпринимателям продавать свой товар на российских маркетплейсах легче, чем отечественному производителю.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит
Экономика
 
 
