Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/pozhar-2072482561.html
Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара
Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара - РИА Новости, 05.02.2026
Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара
Сотрудники МИЦ "Известия" были оперативно эвакуированы из здания в ЮАО Москвы во время пожара в примыкающем к редакции здании, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:29:00+03:00
2026-02-05T15:29:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072480169_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_4261e96b240eb2df7d81c97b3b4c44ae.jpg
https://ria.ru/20260205/pozhar-2072450969.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072480169_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a97077f0d3929d5cf34a0a356abde01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара

Сотрудников "Известий" оперативно эвакуировали из здания в Москвы из-за пожара

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ у здания бизнес-центра на юге Москвы
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ у здания бизнес-центра на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ у здания бизнес-центра на юге Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники МИЦ "Известия" были оперативно эвакуированы из здания в ЮАО Москвы во время пожара в примыкающем к редакции здании, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.
В столичном главке МЧС России сообщали, что пожар в здании в Южном административном округе Москвы, где базируются несколько СМИ, ликвидирован на 15 "квадратах".
"Пожар произошел в примыкающем к редакции здании. В помещениях МИЦ "Известия" появился запах гари и дым. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения работают в здании в Москве, где располагается редакция газеты "Известия". Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб, очаг возгорания находился на пятом этаже здания.
Пожар на автозаправке в Сургутском районе ХМАО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала