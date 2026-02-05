https://ria.ru/20260205/pozhar-2072482561.html
Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники МИЦ "Известия" были оперативно эвакуированы из здания в ЮАО Москвы во время пожара в примыкающем к редакции здании, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.
В столичном главке МЧС России
сообщали, что пожар в здании в Южном административном округе Москвы
, где базируются несколько СМИ, ликвидирован на 15 "квадратах".
"Пожар произошел в примыкающем к редакции здании. В помещениях МИЦ "Известия" появился запах гари и дым. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения работают в здании в Москве, где располагается редакция газеты "Известия". Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб, очаг возгорания находился на пятом этаже здания.