Сотрудников МИЦ "Известия" эвакуировали из здания в Москвы во время пожара

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники МИЦ "Известия" были оперативно эвакуированы из здания в ЮАО Москвы во время пожара в примыкающем к редакции здании, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.

В столичном главке МЧС России сообщали, что пожар в здании в Южном административном округе Москвы , где базируются несколько СМИ, ликвидирован на 15 "квадратах".

"Пожар произошел в примыкающем к редакции здании. В помещениях МИЦ "Известия" появился запах гари и дым. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.