На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2026
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар
Пожар произошел на автозаправке в поселке Солнечный Ханты-Мансийского автономного округа, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:36:00+03:00
2026-02-05T11:36:00+03:00
2026-02-05T13:32:00+03:00
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар
РИА Новости: на автозаправке под Сургутом загорелся автомобиль