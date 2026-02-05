Рейтинг@Mail.ru
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2026
11:36 05.02.2026 (обновлено: 13:32 05.02.2026)
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар
Пожар произошел на автозаправке в поселке Солнечный Ханты-Мансийского автономного округа, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного... РИА Новости, 05.02.2026
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар

Пожар на автозаправке в Сургутском районе ХМАО
Пожар на автозаправке в Сургутском районе ХМАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Пожар произошел на автозаправке в поселке Солнечный Ханты-Мансийского автономного округа, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС.
По данным ведомства, на автозаправке в поселке Солнечный под Сургутом произошло возгорание автомобиля, на данный момент спасатели объявили ликвидацию открытого горения.
"Площадь передают 150 квадратных метров, горел сам автомобиль", – сказала собеседница агентства.
К тушению пожара привлекались 36 человек личного состава и 11 единиц техники
"Пострадал водитель автомобиля, он передан медикам в Сургутскую больницу", – добавили в главке.
Заголовок открываемого материала