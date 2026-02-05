https://ria.ru/20260205/porzi-2072366188.html
"Голден Стэйт" выменял у "Атланты" Порзингиса
Латвийский центровой Кристапс Порзингис в результате обмена перешел из "Атланты Хокс" в "Голден Стэйт Уорриорз", сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
