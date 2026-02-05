Рейтинг@Mail.ru
"Голден Стэйт" выменял у "Атланты" Порзингиса
08:35 05.02.2026
"Голден Стэйт" выменял у "Атланты" Порзингиса
"Голден Стэйт" выменял у "Атланты" Порзингиса
Латвийский центровой Кристапс Порзингис в результате обмена перешел из "Атланты Хокс" в "Голден Стэйт Уорриорз", сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
баскетбол
спорт
кристапс порзингис
джонатан куминга
бадди хилд
голден стэйт уорриорз
торонто рэпторс
нба
https://ria.ru/20260204/devis-2072331676.html
спорт, кристапс порзингис, джонатан куминга, бадди хилд, голден стэйт уорриорз, торонто рэпторс, нба
Баскетбол, Спорт, Кристапс Порзингис, Джонатан Куминга, Бадди Хилд, Голден Стэйт Уорриорз, Торонто Рэпторс, НБА
"Голден Стэйт" выменял у "Атланты" Порзингиса

Чемпион НБА Порзингис в результате обмена перешел из "Атланты" в "Голден Стэйт"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Латвийский центровой Кристапс Порзингис в результате обмена перешел из "Атланты Хокс" в "Голден Стэйт Уорриорз", сообщает ESPN.
По данным источника, в обратном направлении проследовали форварды Джонатан Куминга и Бадди Хилд.
Кроме того, "Уорриорз" обменяли центрового Трейса Джексон-Дэвиса в "Торонто Рэпторс" на выбор во втором раунде драфта 2026 года.
Порзингису 30 лет. Он был выбран на драфте НБА 2015 года под четвертым номером клубом "Нью-Йорк Никс". В 2024 году стал чемпионом НБА с "Бостон Селтикс". Также выступал за "Даллас Маверикс" и "Вашингтон Уизардс". В текущем сезоне из-за травм провел за "Атланту" 17 матчей, набирая в среднем 17,1 очка, делая 5,1 подбора, 2,7 ассиста.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Энтони Дэвис перешел из "Далласа" в "Вашингтон"
4 февраля, 22:53
 
