https://ria.ru/20260205/peregovory-2072449739.html
Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине
Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ожидает дополнительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:29:00+03:00
2026-02-05T13:29:00+03:00
2026-02-05T13:29:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b6828463f03b750ad9da165b4d5c14.jpg
https://ria.ru/20260205/uitkoff-2072445025.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775075_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_28571fb3cd571e4a9cf9cd3646333fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, стив уиткофф
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине
Уиткофф ожидает дополнительный прогресс в переговорах в ближайшие недели