Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
13:29 05.02.2026
Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ожидает дополнительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие... РИА Новости, 05.02.2026
Уиткофф ожидает дополнительного прогресса в переговорах по Украине

Уиткофф ожидает дополнительный прогресс в переговорах в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ожидает дополнительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие недели.
"Переговоры будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он в соцсети X.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
В переговорах по Украине предстоит еще много работы, заявил Уиткофф
Вчера, 13:21
