"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков
Футбол
 
17:03 05.02.2026
"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков
"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков
"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков
Белградский футбольный клуб "Партизан" на официальном сайте сообщил об отказе продавать московскому ЦСКА футболистов Николу Симича и Милана Рогановича.
футбол
спорт
черногория
москва
трансферы в рпл
партизан
пфк цска
черногория
москва
спорт, черногория, москва, трансферы в рпл, партизан, пфк цска
Футбол, Спорт, Черногория, Москва, Трансферы в РПЛ, Партизан, ПФК ЦСКА
"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков

"Партизан" официально отказался продавать ЦСКА Симича и Рогановича

Болельщики ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Белградский футбольный клуб "Партизан" на официальном сайте сообщил об отказе продавать московскому ЦСКА футболистов Николу Симича и Милана Рогановича.
Ранее СМИ сообщили, что армейцы предложили за 18-летнего сербского защитника Симича 6,5 млн евро. По 20-летнему защитнику сборной Черногории Рогановичу, чью трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро, конкретных предложений не направлялось. Позднее директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале сообщил, что ЦСКА действительно делал предложения по данным игрокам.
"Футбольный клуб "Партизан" информирует общественность, что в ходе трансферного окна в клуб поступило предложение от ЦСКА из Москвы о приобретении игроков Милана Рогановича и Николы Симича. Предложение было отклонено из-за неадекватных финансовых условий", - говорится в сообщении клуба.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Чалов испортил себе карьеру, считает бывший футболист ЦСКА Пономарев
4 февраля, 17:31
 
ФутболСпортЧерногорияМоскваТрансферы в РПЛПартизанПФК ЦСКА
 
