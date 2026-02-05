https://ria.ru/20260205/partizan-2072518351.html
"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков
Белградский футбольный клуб "Партизан" на официальном сайте сообщил об отказе продавать московскому ЦСКА футболистов Николу Симича и Милана Рогановича. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
