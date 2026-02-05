Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона

ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли своей нижней точки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли, думаю, своей нижней точки. Там находятся и сейчас. Происходит это исключительно по вине Лондона. Лейбористское правительство проводит подчеркнуто антироссийскую линию. Вводит в ущерб своей экономике нелегитимные ограничительные меры против российских граждан и предприятий", - сказал посол.
По словам дипломата, Лондон поддерживает антироссийские настроения в обществе, создавая массу "страшилок" о России. В частности, британские власти изобретают и поддерживают на плаву искусственные раздражители – такие, как мнимое отравление Александра Литвиненко и Сергея и Юлии Скрипалей.
Британский МИД в понедельник вызвал посла РФ в Лондоне и заявил ему об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов. Отмечается, что мера принята в ответ на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.
В январе ЦОС ФСБ РФ сообщил, что был выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в Россию под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве. Как сообщалось, МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу было предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
В декабре власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой. В посольстве РФ в Лондоне ранее подчеркнули, что авторы доклада вновь пытаются возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.