Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/otnosheniya-2072386120.html
Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона
Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона - РИА Новости, 05.02.2026
Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона
Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли своей нижней точки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:21:00+03:00
2026-02-05T10:21:00+03:00
в мире
россия
лондон
москва
андрей келин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f167c29764291d9d082fa850399e930.jpg
https://ria.ru/20260203/britaniya-2071841076.html
https://ria.ru/20260116/peskov-2068290039.html
россия
лондон
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d042bcc963926237186ae828f8506c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, москва, андрей келин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Лондон, Москва, Андрей Келин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона

РИА Новости: отношения России и Великобритании достигли своей нижней точки

© Фото : Посольство России в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли своей нижней точки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли, думаю, своей нижней точки. Там находятся и сейчас. Происходит это исключительно по вине Лондона. Лейбористское правительство проводит подчеркнуто антироссийскую линию. Вводит в ущерб своей экономике нелегитимные ограничительные меры против российских граждан и предприятий", - сказал посол.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Британии рассказали, что задумала Каллас против России
3 февраля, 06:03
По словам дипломата, Лондон поддерживает антироссийские настроения в обществе, создавая массу "страшилок" о России. В частности, британские власти изобретают и поддерживают на плаву искусственные раздражители – такие, как мнимое отравление Александра Литвиненко и Сергея и Юлии Скрипалей.
Британский МИД в понедельник вызвал посла РФ в Лондоне и заявил ему об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов. Отмечается, что мера принята в ответ на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.
В январе ЦОС ФСБ РФ сообщил, что был выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в Россию под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве. Как сообщалось, МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу было предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
В декабре власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой. В посольстве РФ в Лондоне ранее подчеркнули, что авторы доклада вновь пытаются возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Песков отметил радикальную позицию Британии в вопросе диалога с Россией
16 января, 13:02
 
В миреРоссияЛондонМоскваАндрей КелинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала