В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
2026-02-05T20:42:00+03:00
в мире
милан
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
вандализм
милан
кортина-д'ампеццо
Новости
ru-RU
в мире, милан, кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026, вандализм
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
Полиция Милана расследует погром 70 душевых кабинок в Олимпийской деревне
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Итальянская полиция и антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана проводят расследование погрома душевых кабинок в Олимпийской деревне во время Олимпиады 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, произошло как минимум два акта вандализма, в результате которых суммарно были повреждены 70 душевых кабин. В частности, в них были сломаны сливные пробки и трубы, в связи с чем произошла протечка. Предполагается, что повреждения наносились дрелью.
Согласно данным оргкомитета Олимпиады, повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Проникнувший в Олимпийскую деревню был посторонним или работавшим там человеком. На данный момент проводится расследование произошедшего, позднее будут просмотрены записи с камер видеонаблюдения.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.