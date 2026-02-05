Рейтинг@Mail.ru
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
20:42 05.02.2026
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
Итальянская полиция и антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана проводят расследование погрома душевых кабинок в Олимпийской деревне
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок

Комната в Олимпийской деревне на Олимпийских играх 2026 года в Италии
Комната в Олимпийской деревне на Олимпийских играх 2026 года в Италии
© Getty Images / Maja Hitij
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Итальянская полиция и антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана проводят расследование погрома душевых кабинок в Олимпийской деревне во время Олимпиады 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, произошло как минимум два акта вандализма, в результате которых суммарно были повреждены 70 душевых кабин. В частности, в них были сломаны сливные пробки и трубы, в связи с чем произошла протечка. Предполагается, что повреждения наносились дрелью.
Согласно данным оргкомитета Олимпиады, повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Проникнувший в Олимпийскую деревню был посторонним или работавшим там человеком. На данный момент проводится расследование произошедшего, позднее будут просмотрены записи с камер видеонаблюдения.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
 
