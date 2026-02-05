"Для любви нужны двое": ученые рассказали, как наука и бизнес строят диалог

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, ученые представили конкретные примеры инновационных проектов, реализуемых совместно с бизнесом. На пресс-конференции, которая прошла в медиагруппе "Россия сегодня", они рассказали о практических результатах такого партнерства.
В рамках грантовых программ Российского научного фонда (РНФ) реализуется более 120 проектов с ведущими технологическими компаниями страны. Они охватывают ключевые отрасли: от электроники и нефтехимии до медицины и транспорта.
"В прикладных проектах грантовая поддержка часто выступает в роли "брокера": то есть соединяет технологический запрос компании с научной командой, способной его решить", — отметил главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН Григорий Соколовский.
© РИА Новости / Анастасия БерезинаГлавный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН Григорий Соколовский
Главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН Григорий Соколовский
По его мнению, РНФ помогает науке увидеть новые перспективы, выступая посредником в диалоге с бизнесом. В качестве примера он рассказал об уникальных технологиях квантово-каскадных лазеров, разработкой которых занимаются ученые ФТИ им. А.Ф. Иоффе совместно с партнерами. Такие лазеры могут эффективно применяться в самых разных сферах — от сельского хозяйства до обороны страны.
Другой пример взаимодействия науки и бизнеса привел доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Илья Сыркин. Он рассказал о совместной с ПАО "КАМАЗ" разработке интеллектуальной системы-ассистента для водителей грузовиков. Как утверждают разработчики, "умный помощник" существенно повысит безопасность на дорогах.
Тренды на стыке науки и бизнеса
4 февраля, 14:49
По его оценкам, прямое взаимодействие с бизнесом обеспечивает практическую ценность исследований и является ключевым для внедрения инновационных решений в промышленность.
"Бизнес — всегда жесткий заказчик. Потому что у бизнеса задача не понять, как устроен мир, а обеспечить производство, чтобы заработать деньги", — отметил академик РАН, директор Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Антон Максимов. В контексте сотрудничества с бизнесом он рассказал о разработке новых катализаторов для обеспечения импортонезависимости и лидерства в нефтехимии.
© РИА Новости / Анастасия БерезинаДоцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Илья Сыркин
Доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Илья Сыркин
1 из 3
© РИА Новости / Анастасия БерезинаАкадемик РАН, директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН Антон Максимов
Академик РАН, директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН Антон Максимов
2 из 3
© РИА Новости / Анастасия БерезинаПресс-конференция, приуроченная ко Дню российской науки "Тренды на стыке науки и бизнеса"
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню российской науки "Тренды на стыке науки и бизнеса"
3 из 3
Доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Илья Сыркин
1 из 3
Академик РАН, директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН Антон Максимов
2 из 3
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню российской науки "Тренды на стыке науки и бизнеса"
3 из 3
Главной проблемой коммуникации науки и бизнеса он считает "разговор на разных языках". "Мы, ученые, говорим на одном языке, на языке законов и химических реакций, а бизнес говорит на языке своих задач", — отметил академик, добавив, что критически важную роль в преодолении этого барьера играет независимая сторона.
"Здесь очень важна роль РНФ: он поддерживает эти отношения финансово и дает независимую экспертизу научным решениям. Это позволяет бизнесу быть более уверенным, в особенности на начальных стадиях", — заявил Максимов.