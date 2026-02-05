https://ria.ru/20260205/napadenie-2072451610.html
В Оренбургской области организовали проверку после инцидента в детском саду
В Оренбургской области организовали проверку после инцидента в детском саду - РИА Новости, 05.02.2026
В Оренбургской области организовали проверку после инцидента в детском саду
Прокуратура Оренбуржья организовала проверку по факту ЧП в детском саду Бугуруслана, куда пытался ворваться вооружённый ножом мужчина. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
бугуруслан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
https://ria.ru/20260205/buguruslan-2072443220.html
бугуруслан
россия
оренбургская область
В Оренбургской области организовали проверку после инцидента в детском саду
РИА Новости: в Бугуруслане организовали проверку после нападения в детсаду