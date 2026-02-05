Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области организовали проверку после инцидента в детском саду
13:34 05.02.2026
В Оренбургской области организовали проверку после инцидента в детском саду
Прокуратура Оренбуржья организовала проверку по факту ЧП в детском саду Бугуруслана, куда пытался ворваться вооружённый ножом мужчина. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, бугуруслан, россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область
Происшествия, Бугуруслан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
УФА, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура Оренбуржья организовала проверку по факту ЧП в детском саду Бугуруслана, куда пытался ворваться вооружённый ножом мужчина.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, воспитанники учреждения не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
"Прокуратурой организована проверка. Бугурусланский межрайонный прокурор координирует действия правоохранительных органов", - ответили РИА Новости в надзорном ведомстве региона на просьбу прокомментировать инцидент в детском саду Бугуруслана.
ПроисшествияБугурусланРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская область
 
 
