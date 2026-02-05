https://ria.ru/20260205/muzhchina-2072568580.html
В Харьковской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
Житель харьковского села Ивановка погиб в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.02.2026
Житель села Ивановка в Харьковской области погиб в результате атаки БПЛА ВСУ