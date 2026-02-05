Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области мужчина погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/muzhchina-2072568580.html
В Харьковской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
В Харьковской области мужчина погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 05.02.2026
В Харьковской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
Житель харьковского села Ивановка погиб в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:11:00+03:00
2026-02-05T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области мужчина погиб при атаке украинского дрона

Житель села Ивановка в Харьковской области погиб в результате атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Житель харьковского села Ивановка погиб в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«

"Сегодня в результате атаки украинского БПЛА погиб житель села Ивановка Купянского района. Мужчина 1994 года рождения находился во дворе своего дома и после атаки FPV-дрона получил тяжёлые осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - написал в своем Telegram-канале Ганчев.

По его словам, также в результате атаки украинского дрона был ранен житель села Таволжанка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала