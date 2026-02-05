В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снега

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются в Москве после сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Непрерывно продолжаются работы по погрузке и вывозу снега после сильнейшего снегопада. В круглосуточном режиме сформированные снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Отмечается, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.