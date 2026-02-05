Рейтинг@Mail.ru
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:23 05.02.2026 (обновлено: 19:03 05.02.2026)
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снега
Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются в Москве после сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 05.02.2026
москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются в Москве после сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Непрерывно продолжаются работы по погрузке и вывозу снега после сильнейшего снегопада. В круглосуточном режиме сформированные снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении в мессенджере Max.
Отмечается, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.
Люди идут по тротуару во время снегопада в Москве. Циклон Ольга принес в Москву снегопад, который может стать рекордным. Сегодня ожидается до четверти месячной нормы осадков. - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Хозяин двора, или Как менялся функционал московских дворников
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСнегопад в Москве
 
 
