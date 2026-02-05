https://ria.ru/20260205/moskva-2072550954.html
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снега
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снега - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снега
Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются в Москве после сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:23:00+03:00
2026-02-05T15:23:00+03:00
2026-02-05T19:03:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071232039_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_f5cba96438d9707655881cffcc7ad05d.jpg
https://realty.ria.ru/20260204/dvorniki-2071660680.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071232039_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_88282204442afb173ce2745762e0f9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снега
Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются в Москве после сильного снегопада
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются в Москве после сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Непрерывно продолжаются работы по погрузке и вывозу снега после сильнейшего снегопада. В круглосуточном режиме сформированные снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении в мессенджере Max.
Отмечается, что в течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.