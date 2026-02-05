Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновят более 220 вентиляционных шахт коллекторов - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:07 05.02.2026 (обновлено: 19:01 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/moskva-2072550289.html
В Москве обновят более 220 вентиляционных шахт коллекторов
В Москве обновят более 220 вентиляционных шахт коллекторов - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве обновят более 220 вентиляционных шахт коллекторов
Специалисты московского комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 220 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:07:00+03:00
2026-02-05T19:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155234/13/1552341308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32df493bcef9ca6b447a117963aeda04.jpg
https://realty.ria.ru/20260205/moek-2072390056.html
https://ria.ru/20260203/moskva-2071866944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155234/13/1552341308_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06c141119df65a0e98b81d215407e474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Петр Бирюков
В Москве обновят более 220 вентиляционных шахт коллекторов

Более 220 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие проводят строительно-монтажные работы в тоннеле кабельного коллектора
Рабочие проводят строительно-монтажные работы в тоннеле кабельного коллектора - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочие проводят строительно-монтажные работы в тоннеле кабельного коллектора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 220 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вентиляционные шахты - части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году приведем в порядок свыше 220 таких объектов, при проведении работ будут использоваться материалы и оборудование российских производителей", - рассказал Бирюков.
Сотрудник центрального теплового пункта ПАО МОЭК - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
МОЭК в 2025 году выиграла в судах более 2 тысяч дел против УК
Вчера, 10:34
Заммэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.
"Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные плоские решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции оголовков, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию вентшахт. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - пояснил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 825 километров, число вентиляционных шахт – более 13,3 тысячи.
Рабочие в шахте лифта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Более 5,5 тысячи лифтов заменят в Москве в 2026 году
3 февраля, 10:08
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала