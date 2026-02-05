В Москве обновят более 220 вентиляционных шахт коллекторов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 220 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вентиляционные шахты - части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году приведем в порядок свыше 220 таких объектов, при проведении работ будут использоваться материалы и оборудование российских производителей", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.

"Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные плоские решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции оголовков, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию вентшахт. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - пояснил он.