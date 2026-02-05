Более 40% россиян блокируют карту при подозрении на мошенничество

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 40% россиян в первую очередь блокируют карты, если сталкиваются с попыткой мошеннических действий, на втором месте - обращение в банк по телефону или через мобильное приложение, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Россиянам предлагалось ответить на вопрос, какое действие они совершают в первую очередь, если подозревают мошеннические операции с деньгами или банковскими продуктами. Наиболее распространенной реакцией оказалось немедленное блокирование карты или операций - этот вариант выбрали 41%", - выяснили аналитики.

На втором месте - обращение в банк по телефону или через мобильное приложение, так поступают 34% опрошенных.

"Подача заявления в полицию как первичное действие характерна для 15%, а еще 10% признались, что в подобной ситуации они либо игнорируют происходящее, либо не уверены, какие шаги нужно предпринять", - говорится в исследовании.

Также выяснилось, что на модель поведения заметно влияет возраст. Так, среди россиян от 18 до 25 лет блокировку карты в первую очередь выбирают 46% респондентов, звонят в банк 29%, идут в полицию 8%, а 17% опрошенных затрудняются с действиями или предпочитают ничего не делать сразу.

"В группе 26-35 лет доля тех, кто сначала блокирует карту, составляет 44%, обращение в банк выбирают 33%, заявление в полицию - 12%, неуверенность или бездействие фиксируется у 11%", - указывается в материалах.

А наиболее заметные отличия проявляются среди россиян старше 55 лет. Так, в этой группе 39% опрошенных в первую очередь звонят в банк, 28% блокируют карту, 25% респондентов сразу подают заявление в полицию и лишь 8% из старшей возрастной группы признаются, что не знают, как поступить.