Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина - РИА Новости, 05.02.2026
21:38 05.02.2026 (обновлено: 21:42 05.02.2026)
Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Бразилии Луису Игнасио Луле да Силве приветствие и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Бразилии Луису Игнасио Луле да Силве приветствие и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщили в российском кабмине.
Мишустин в ходе визита в Бразилиа в четверг встретился с президентом Бразилии Луисом Игнасио Лулой да Силвой.
«
"В ходе встречи Михаил Мишустин передал президенту Бразилии Луису Игнасио Луле да Силве слова приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Мишустин встретился с Лулой да Силвой
