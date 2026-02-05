https://ria.ru/20260205/mishustin-2072570659.html
Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина
Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Бразилии Луису Игнасио Луле да Силве приветствие и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:38:00+03:00
2026-02-05T21:38:00+03:00
2026-02-05T21:42:00+03:00
бразилия
луис инасиу лула да силва
михаил мишустин
владимир путин
россия
бразилия
россия
Мишустин передал президенту Бразилии приветствие от Путина
