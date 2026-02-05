Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прилетел в Бразилию на заседание комиссии высокого уровня - РИА Новости, 05.02.2026
16:47 05.02.2026 (обновлено: 17:58 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/mishustin-2072513972.html
Мишустин прилетел в Бразилию на заседание комиссии высокого уровня
Мишустин прилетел в Бразилию на заседание комиссии высокого уровня
Мишустин прилетел в Бразилию на заседание комиссии высокого уровня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:47:00+03:00
2026-02-05T17:58:00+03:00
бразилия
россия
москва
луис инасиу лула да силва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072532491_0:260:3029:1964_1920x0_80_0_0_619f26f89faccf620f38c0f85d4e4aca.jpg
https://ria.ru/20260202/rossija-2071733479.html
https://ria.ru/20260115/putin-2068112879.html
бразилия
россия
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
бразилия, россия, москва, луис инасиу лула да силва, михаил мишустин
Бразилия, Россия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Михаил Мишустин
Мишустин прилетел в Бразилию на заседание комиссии высокого уровня

Мишустин прибыл в Бразилию на восьмое заседание комиссии высокого уровня

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи на авиабазе в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости.
Эта комиссия не собиралась более десяти лет - седьмое заседание состоялось в сентябре 2015 года в Москве.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
2 февраля, 15:17
Мишустин вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином 5 февраля проведет очередное заседание комиссии.
Стороны обсудят конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в разных областях, а по итогам заседания подпишут совместное заявление. Документ определит основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.
Как ожидается, Мишустин и Алкмин в этот день также выступят на бизнес-форуме, который проводится по линии советов предпринимателей Россия – Бразилия и Бразилия – Россия.
Кроме того, российский премьер в рамках визита встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин рассказал о сотрудничестве России и Бразилии
15 января, 16:52
 
БразилияРоссияМоскваЛуис Инасиу Лула да СилваМихаил Мишустин
 
 
