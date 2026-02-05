Мишустин прилетел в Бразилию на заседание комиссии высокого уровня

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости.

Стороны обсудят конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в разных областях, а по итогам заседания подпишут совместное заявление. Документ определит основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.