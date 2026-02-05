Мединский сравнил Россию с одной большой семьей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Россию можно рассматривать как одну большую семью, а также примерами из русской истории напомнил особенности подхода к интеграции разных народов в состав страны.
"Страна состоит из миллионов семей, как ячеек своих. И, по большому счету, вообще можно всю страну рассматривать как одну большую семью", - подчеркнул он в ходе своего выступления в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
Он также подчеркнул, что Россия - не простое государство, а страна-цивилизация, она обладает собственными формировавшимися столетиями традициями государственного, культурного и национального строительства, многие из которых уникальны, и это, по его словам, в первую очередь касается многонационального характера страны. Для наглядности Мединский обратился к истории расселения славян: на северо-востоке они расселялись на землях, занятых разными финно-угорскими племенами, которые при этом "никогда не завоевывались, не притеснялись".
"История не сохранила ни одного упоминания о кровавой вражде, войне, резне. Как-то просто договаривались и мирно все существовали. Но это времена легендарные, а на самом деле мы точно знаем, что именно такая модель постепенной и, как правило, мирной интеграции в состав нашей страны самых разных народов использовалась и в последующие века при последовательном расширении границ России", - добавил он.
Мединский напомнил, что при царе Федоре Иоановиче - сыне Ивана Грозного - в царском указе о том, как обращаться к народам Сибири, вошедшим в состав России, было указано: "Приводить под государеву высокую руку ласкою, а не жесточью". Так, по словам председателя РВИО, все последующие правители России от этой инструкции старались не отступать: особенностью такого подхода было сохранение самобытной культуры народов, которые интегрируются в Россию, сохранение традиций всех народов, абсолютное отсутствие какой бы то ни было дискриминации по национальному признаку.