Мединский сравнил Россию с одной большой семьей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Россию можно рассматривать как одну большую семью, а также примерами из русской истории напомнил особенности подхода к интеграции разных народов в состав страны.

"Страна состоит из миллионов семей, как ячеек своих. И, по большому счету, вообще можно всю страну рассматривать как одну большую семью", - подчеркнул он в ходе своего выступления в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".

Он также подчеркнул, что Россия - не простое государство, а страна-цивилизация, она обладает собственными формировавшимися столетиями традициями государственного, культурного и национального строительства, многие из которых уникальны, и это, по его словам, в первую очередь касается многонационального характера страны. Для наглядности Мединский обратился к истории расселения славян: на северо-востоке они расселялись на землях, занятых разными финно-угорскими племенами, которые при этом "никогда не завоевывались, не притеснялись".

"История не сохранила ни одного упоминания о кровавой вражде, войне, резне. Как-то просто договаривались и мирно все существовали. Но это времена легендарные, а на самом деле мы точно знаем, что именно такая модель постепенной и, как правило, мирной интеграции в состав нашей страны самых разных народов использовалась и в последующие века при последовательном расширении границ России", - добавил он.