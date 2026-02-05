Рейтинг@Mail.ru
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/medinskij-2072491313.html
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной - РИА Новости, 05.02.2026
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной
Помощник президента России Владимир Мединский, рассуждая о современном фольклоре, заявил, что считал песню "Матушка" Татьяны Куртуковой народной. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:41:00+03:00
2026-02-05T15:41:00+03:00
россия
владимир мединский
николай гоголь
михаил задорнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
https://ria.ru/20260204/kurtukova-2070970820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир мединский, николай гоголь, михаил задорнов
Россия, Владимир Мединский, Николай Гоголь, Михаил Задорнов
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной

Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" Куртуковой народной

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский, рассуждая о современном фольклоре, заявил, что считал песню "Матушка" Татьяны Куртуковой народной.
"Песня "Матушка-земля", которая была весь прошлый год хитом в интернете, я думал, что это русская народная, а оказалось, что это современная песня", - сказал Мединский, выступая на марафоне "Россия - семья семей" в Национальном центре "Россия".
Продолжая тему современного фольклора, он также напомнил, что фразу "В России две беды - дураки и дороги" однажды приписал Николаю Гоголю юморист Михаил Задорнов в своем монологе, хотя писатель никогда такого не говорил.
Татьяна Куртукова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Матушка-земля" для всех. Татьяна Куртукова — о Куршевеле, корнях и семье
4 февраля, 08:00
 
РоссияВладимир МединскийНиколай ГогольМихаил Задорнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала