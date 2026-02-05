https://ria.ru/20260205/lokomotiv-2072428012.html
"Локомотив" продлил контракт с вратарем
Ярославский "Локомотив" продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Чемпион КХЛ "Локомотив" продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым