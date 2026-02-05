Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" продлил контракт с вратарем
Хоккей
Хоккей
 
12:40 05.02.2026 (обновлено: 13:00 05.02.2026)
"Локомотив" продлил контракт с вратарем
"Локомотив" продлил контракт с вратарем
"Локомотив" продлил контракт с вратарем
Ярославский "Локомотив" продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале.
"Локомотив" продлил контракт с вратарем

Чемпион КХЛ "Локомотив" продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым

Вратарь ХК Локомотив Даниил Исаев
Вратарь ХК "Локомотив" Даниил Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" продлил контракт с вратарем Даниилом Исаевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале.
Новое соглашение с 26-летним вратарем, который является воспитанником "Локомотива", рассчитано до мая 2028 года.
Исаев в сезонах-2023/24 и 2024/25 был признан лучшим вратарем лиги. По итогам прошлого чемпионата голкипер в составе "Локомотива" выиграл Кубок континента и Кубок Гагарина. Тогда в плей-офф он одержал 15 побед в 20 играх, отражая 93,5% бросков.
В текущем сезоне Исаев сыграл в составе команды 46 матчей, одержав 24 победы. На его счету пять шатаутов и 92,6% отраженных бросков. "Локомотив" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 54 матча.
Хоккеисты Локомотива
"Локомотив" в четвертый раз в сезоне обыграл "Спартак" в КХЛ
4 февраля, 21:28
 
Хоккей
 
