"Локомотив" продлил контракт с вратарем

В текущем сезоне Исаев сыграл в составе команды 46 матчей, одержав 24 победы. На его счету пять шатаутов и 92,6% отраженных бросков. "Локомотив" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 54 матча.