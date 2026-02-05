Похороны сына Каддафи пройдут в пятницу

БЕНГАЗИ (Ливия), 5 фев - РИА Новости. Похороны ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, пройдут в пятницу в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, его тело уже получено, сообщил РИА Новости глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники.
"Похороны состоятся завтра в Бени-Валиде. Мы получили тело Сейф аль-Ислама, оно сейчас с нами", - заявил Рамадан.
Отвечая на вопрос о специальных мерах безопасности на похоронах, Рамадан сказал, что они не требуются.
Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи
4 февраля, 18:26