Похороны сына Каддафи пройдут в пятницу

БЕНГАЗИ (Ливия), 5 фев - РИА Новости. Похороны ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, пройдут в пятницу в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи, его тело уже получено, сообщил РИА Новости глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан.

Отвечая на вопрос о специальных мерах безопасности на похоронах, Рамадан сказал, что они не требуются.