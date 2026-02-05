Рейтинг@Mail.ru
Учеников школ в Лермонтове эвакуировали после звонков о "минировании" - РИА Новости, 05.02.2026
15:51 05.02.2026
Учеников школ в Лермонтове эвакуировали после звонков о "минировании"
Учеников школ в Лермонтове эвакуировали после звонков о "минировании" - РИА Новости, 05.02.2026
Учеников школ в Лермонтове эвакуировали после звонков о "минировании"
Более 2,7 тысячи детей эвакуировали из школ Лермонтова в Ставропольском крае после анонимных сообщений о "минировании" учебных заведений, сообщила глава города... РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, лермонтов, ставропольский край, ессентуки
Происшествия, Лермонтов, Ставропольский край, Ессентуки
Учеников школ в Лермонтове эвакуировали после звонков о "минировании"

В Лермонтове из школ эвакуировали 2701 ребенка после сообщений о минировании

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 фев – РИА Новости. Более 2,7 тысячи детей эвакуировали из школ Лермонтова в Ставропольском крае после анонимных сообщений о "минировании" учебных заведений, сообщила глава города Елена Кобзева.
«
"На пункт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о заминировании школ в городе Лермонтове. Эвакуирован 2701 ребенок, 177 сотрудников. Проводится проверка", – написала Кобзева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщениям глав ряда округов края, анонимные сообщения о "минировании" в разных населенных пунктах Ставропольского края школ поступили в ЕДДС в четверг днем. Власти региона просят жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. В каждом населенном пункте, куда поступили сообщения, проводятся проверки, дети и сотрудники эвакуированы, а ученики второй смены переведены на дистанционный формат обучения.
Помимо Лермонтова, сообщения поступили в города Ессентуки и Кисловодск, а также в Предгорный, Буденновский, Кировский, Кочубеевский, Шпаковский и Красногвардейский округа края.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
