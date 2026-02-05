Лавров раскритиковал план ответа Запада по Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. План западного ответа на возможные "нарушения" Россией будущих соглашений по Украине является показательным бредом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это бред, но весьма показательный. Что он означает? Весь последний год Запад (Европа) говорил только одно - нужны надежные гарантии безопасности и немедленное прекращение огня. Но без решения вопросов об урегулировании эти гарантии безопасности будут означать, что прекращение огня будет использовано для накачивания Украины оружием. Эту логику они не услышали и никак не отреагировали", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT ко Дню дипломатического работника.
Как отметил министр, американский лидер Дональд Трамп публично заявлял, что при урегулировании украинского конфликта необходимо забыть про НАТО и учитывать реалии "на земле".
"Это все обсуждалось на Аляске. В очередной раз мы объяснили нашим американским коллегам, что мы не столько про территории, про землю, для нас главное - это люди, которые жили на этих территориях. Русские люди, говорившие и воспитывавшие на русском языке своих детей, столетиями осваивали эти территории", - подчеркнул Лавров.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.