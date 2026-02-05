Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Хоккей
Хоккей
 
18:55 05.02.2026 (обновлено: 19:04 05.02.2026)
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над молодежной командой из Белоруссии (не старше 20 лет) в финальном матче Кубка Будущего в... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт, россия, белоруссия, минск, виктор федоров
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над молодежной командой из Белоруссии (не старше 20 лет) в финальном матче Кубка Будущего в формате 3х3 по хоккею, который завершился в Минске.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу сборной России. Шайбы забросили Константин Никитин (3-я минута), Владимир Штырхунов (16) и Виктор Федоров (21).
Кубок Будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводился в столице Белоруссии в третий раз.
"Мы в восторге": игрок "Кингз" порадовался переходу Панарина
"Мы в восторге": игрок "Кингз" порадовался переходу Панарина
Вчера, 15:59
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияМинскВиктор Федоров
 
