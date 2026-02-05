https://ria.ru/20260205/kubok-2072549524.html
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над молодежной командой из Белоруссии (не старше 20 лет) в финальном матче Кубка Будущего
2026-02-05T18:55:00+03:00
2026-02-05T18:55:00+03:00
2026-02-05T19:04:00+03:00
хоккей
спорт
россия
белоруссия
минск
виктор федоров
россия
белоруссия
минск
спорт, россия, белоруссия, минск, виктор федоров
Хоккей, Спорт, Россия, Белоруссия, Минск, Виктор Федоров
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Хоккеисты сборной России до 18 лет обыграли белорусов в финале Кубка Будущего