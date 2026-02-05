Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над молодежной командой из Белоруссии (не старше 20 лет) в финальном матче Кубка Будущего в формате 3х3 по хоккею, который завершился в Минске.