"Бавария" продлила контракт с Гнабри
Футбол
 
17:27 05.02.2026
"Бавария" продлила контракт с Гнабри
"Бавария" продлила контракт с Гнабри
"Бавария" продлила контракт с Гнабри
Нападающий сборной Германии по футболу Серж Гнабри подписал новый контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на официальном сайте чемпионов Бундеслиги. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/partizan-2072518351.html
Новости
спорт, германия, серж гнабри, бавария, вердер, бундеслига, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Германия, Серж Гнабри, Бавария, Вердер, Бундеслига, Лига чемпионов УЕФА
"Бавария" продлила контракт с Гнабри

"Бавария" продлила контракт с Гнабри до 2028 года

© пресс-служба клуба "Бавария"Футболисты "Баварии" Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг
Футболисты Баварии Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© пресс-служба клуба "Бавария"
Футболисты "Баварии" Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Германии по футболу Серж Гнабри подписал новый контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на официальном сайте чемпионов Бундеслиги.
Новый договор Гнабри рассчитан до 30 июня 2028 года, предыдущее соглашение футболиста истекало в конце текущего сезона.
"Я счастлив остаться играть в "Баварии" еще на несколько лет. Переговоры проходили очень позитивно. Когда я только оказался в "Баварии", то и подумать не мог, что останусь здесь еще на десять лет, согласно моему контракту. Моя цель - продолжать в том же духе. У нас настоящая команда, способная достичь чего-то большого. Команда, тренерский штаб, весь клуб, болельщики, город, окружение - вот причины, по которым я продлил контракт. Я чувствую себя в "Баварии" как дома", - цитирует Гнабри официальный сайт клуба.
Гнабри 30 лет, он перешел в "Баварию" в 2017 году из бременского "Вердера". В составе мюнхенского клуба Гнабри стал шестикратным чемпионом Бундеслиги, завоевал два Кубка Германии, четыре Суперкубка Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В активе Гнабри 25 мячей в 57 матчах за сборную Германии.
ФутболСпортГерманияСерж ГнабриБаварияВердерБундеслигаЛига чемпионов 2025-2026
 
