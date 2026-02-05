"Бавария" продлила контракт с Гнабри

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Германии по футболу Серж Гнабри подписал новый контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на официальном сайте чемпионов Бундеслиги.
Новый договор Гнабри рассчитан до 30 июня 2028 года, предыдущее соглашение футболиста истекало в конце текущего сезона.
"Я счастлив остаться играть в "Баварии" еще на несколько лет. Переговоры проходили очень позитивно. Когда я только оказался в "Баварии", то и подумать не мог, что останусь здесь еще на десять лет, согласно моему контракту. Моя цель - продолжать в том же духе. У нас настоящая команда, способная достичь чего-то большого. Команда, тренерский штаб, весь клуб, болельщики, город, окружение - вот причины, по которым я продлил контракт. Я чувствую себя в "Баварии" как дома", - цитирует Гнабри официальный сайт клуба.
Гнабри 30 лет, он перешел в "Баварию" в 2017 году из бременского "Вердера". В составе мюнхенского клуба Гнабри стал шестикратным чемпионом Бундеслиги, завоевал два Кубка Германии, четыре Суперкубка Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В активе Гнабри 25 мячей в 57 матчах за сборную Германии.
"Партизан" отказался продавать ЦСКА двух игроков
Вчера, 17:03