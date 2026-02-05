https://ria.ru/20260205/khersonskaya-oblast-2072399903.html
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 05.02.2026
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Украинские войска нанесли удар по селу в Херсонской области, ранен 68-летний мужчина, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
херсонская область
РИА Новости
Новости
РИА Новости
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Херсонской области житель Большой Кардашинки пострадал при ударе ВСУ