Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине

"На наш взгляд, путь к миру (на Украине – ред.) лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, включая предоставление нейтральной платформы для переговоров, если такая возможность представится", - сказал Токаев в интервью пакистанской газете The News International.