Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине

АСТАНА, 5 фев - РИА Новости. Казахстан готов предоставить свои услуги, включая предоставление площадки для переговоров, для урегулирования конфликта на Украине, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"На наш взгляд, путь к миру (на Украине – ред.) лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, включая предоставление нейтральной платформы для переговоров, если такая возможность представится", - сказал Токаев в интервью пакистанской газете The News International.
Президент отметил, что ситуация крайне сложная, и основной вопрос по-прежнему носит территориальный характер. Он добавил, что Казахстан последовательно выступает за исключительно политическое и дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее Токаев заявлял, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и все необходимые условия для их организации.