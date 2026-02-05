Рейтинг@Mail.ru
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
15:32 05.02.2026
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Казахстан готов предоставить свои услуги, включая предоставление площадки для переговоров, для урегулирования конфликта на Украине, сообщил казахстанский... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:32:00+03:00
2026-02-05T15:32:00+03:00
в мире
казахстан
украина
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
украина
россия
в мире, казахстан, украина, россия, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Украина, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине

В Астане
В Астане - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
В Астане. Архивное фото
АСТАНА, 5 фев - РИА Новости. Казахстан готов предоставить свои услуги, включая предоставление площадки для переговоров, для урегулирования конфликта на Украине, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
«

"На наш взгляд, путь к миру (на Украине – ред.) лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, включая предоставление нейтральной платформы для переговоров, если такая возможность представится", - сказал Токаев в интервью пакистанской газете The News International.

Президент отметил, что ситуация крайне сложная, и основной вопрос по-прежнему носит территориальный характер. Он добавил, что Казахстан последовательно выступает за исключительно политическое и дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее Токаев заявлял, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и все необходимые условия для их организации.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились, сообщил источник
Вчера, 15:07
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились, сообщил источник
Вчера, 15:07
 
В миреКазахстанУкраинаРоссияКасым-Жомарт Токаев
 
 
