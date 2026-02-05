Рейтинг@Mail.ru
Ситуация внутри Ирана после протестов спокойная, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/istochnik-2072567755.html
Ситуация внутри Ирана после протестов спокойная, сообщил источник
Ситуация внутри Ирана после протестов спокойная, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2026
Ситуация внутри Ирана после протестов спокойная, сообщил источник
Ситуация внутри Ирана после протестов относительно спокойная, но действия Запада мешают нормализации обстановки, заявил РИА Новости иранский осведомленный... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:06:00+03:00
2026-02-05T21:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260204/ssha-2072321295.html
https://ria.ru/20260201/iran-2071568143.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Ситуация внутри Ирана после протестов спокойная, сообщил источник

Источник: Запад мешает нормализации обстановки в Иране после протестов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Ситуация внутри Ирана после протестов относительно спокойная, но действия Запада мешают нормализации обстановки, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.
«
"В последние недели в Иране наблюдалось относительное затишье, но американцы, используя комплекс мер, включая экономические и военные, пытаются помешать нормализации ситуации", - сказал собеседник агентства.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Минфине США объяснили беспорядки в Иране
4 февраля, 21:54
Он отметил, что, несмотря на напряженную психологическую и экономическую ситуацию в Иране, тем не менее, повседневная жизнь иранцев не нарушена, многие граждане продолжают жить привычной жизнью.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Протесты в Мешхеде, Иран, в январе 2026 года - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов
1 февраля, 17:09
 
В миреИранСШАИзраильСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала