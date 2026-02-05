Ситуация внутри Ирана после протестов спокойная, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Ситуация внутри Ирана после протестов относительно спокойная, но действия Запада мешают нормализации обстановки, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"В последние недели в Иране наблюдалось относительное затишье, но американцы, используя комплекс мер, включая экономические и военные, пытаются помешать нормализации ситуации", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, несмотря на напряженную психологическую и экономическую ситуацию в Иране, тем не менее, повседневная жизнь иранцев не нарушена, многие граждане продолжают жить привычной жизнью.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.