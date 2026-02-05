https://ria.ru/20260205/investitsii-2072516734.html
Медведев оценил инвестиции в развитие связи в новых регионах и Крыму
Медведев оценил инвестиции в развитие связи в новых регионах и Крыму - РИА Новости, 05.02.2026
Медведев оценил инвестиции в развитие связи в новых регионах и Крыму
Общий объем инвестиций в развитие сети связи в новых регионах и Крыму с 2023 года составил 55,5 миллиардов рублей, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 05.02.2026
Медведев оценил инвестиции в развитие связи в новых регионах и Крыму
Медведев: в развитие связи в новых регионах и Крыму инвестировали 55 млрд рублей