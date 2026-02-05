Медведев оценил инвестиции в развитие связи в новых регионах и Крыму

«

"Компания последовательно исполняет поручения президента. С 2023 по 2025 год количество базовых станций увеличилось более чем в шесть раз, а число абонентов выросло в восемь раз – почти до 1,5 миллиона человек", - написал Медведев в Max по итогам заседания совета директоров "Ростелекома".