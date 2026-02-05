https://ria.ru/20260205/infektsiya-2072568426.html
В Красной Пахре расследуют вспышку кишечной инфекции в пансионате
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит эпидемиологическое расследование в частном пансионате в поселении Красная Пахра ТиНАО из-за случая заболевания кишечной инфекцией, выявлено 11 постояльцев с признаками заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что десять пожилых постояльцев частного пансионата в Новой Москве
были доставлены в медучреждения с признаками инфекционного заболевания.
«
"По факту выявления первого случая заболевания кишечной инфекцией у постояльца частного пансионата, расположенного в поселении Красная Пахра ТиНАО города Москвы
специалистами управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с организацией противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что частный пансионат для пожилых людей не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, поэтому на надзоре в управлении не находится. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует.
"В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы сырья и готовой продукции, смывы с объектов внешней среды и биологический материал от контактного персонала и постояльцев. Медицинскими работниками поликлиники проводится активное медицинское наблюдение в очаге, в ходе которого выявлено 11 постояльцев с признаками кишечной инфекции", - добавили в ведомстве.
Там также отметили, что юридическое лицо уклонилось от взаимодействия со специалистами управления и покинуло территорию пансионата.
"В связи с чем по инициативе управления организован оперативный штаб при префектуре Троицкого и Новомосковского административного округа
, в состав которого входят представители управления, следственных органов, прокуратуры, департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
и управы района Краснопахорский", - уточнили в пресс-службе.