В Красной Пахре расследуют вспышку кишечной инфекции в пансионате

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит эпидемиологическое расследование в частном пансионате в поселении Красная Пахра ТиНАО из-за случая заболевания кишечной инфекцией, выявлено 11 постояльцев с признаками заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что десять пожилых постояльцев частного пансионата в Новой Москве были доставлены в медучреждения с признаками инфекционного заболевания.

« "По факту выявления первого случая заболевания кишечной инфекцией у постояльца частного пансионата, расположенного в поселении Красная Пахра ТиНАО города Москвы специалистами управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с организацией противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что частный пансионат для пожилых людей не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, поэтому на надзоре в управлении не находится. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует.

"В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы сырья и готовой продукции, смывы с объектов внешней среды и биологический материал от контактного персонала и постояльцев. Медицинскими работниками поликлиники проводится активное медицинское наблюдение в очаге, в ходе которого выявлено 11 постояльцев с признаками кишечной инфекции", - добавили в ведомстве.

Там также отметили, что юридическое лицо уклонилось от взаимодействия со специалистами управления и покинуло территорию пансионата.