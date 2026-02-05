https://ria.ru/20260205/girev-2072558777.html
Гирев: шаг World Aquatics по юниорам может приблизить нас к полному допуску
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер Олимпиады и чемпион мира пловец Иван Гирев считает, что допуск российских юниоров с флагом и гимном к турнирам под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) может приблизить и взрослых спортсменов к возвращению на мировую арену без ограничений.
В четверг Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) и World Aquatics допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.
"Я рад, безусловно, рад. И при этом не скажу, что сильно удивился. В инфополе уже звучали такие "прогревы", были разговоры о том, что вот-вот могут допустить, что это возможно. Поэтому для меня это выглядело логично и ожидаемо. На мой взгляд, это решение действительно может приблизить нас к полноценному возвращению на международную арену - с флагом и гимном", - сказал Гирев.
"Я очень рад за парней и девчонок, которые теперь смогут поехать на соревнования под российским флагом и услышать гимн в случае победы. Это действительно уникальный опыт, который стоит пережить. Я с большим теплом вспоминаю времена, когда сам был юниором, стоял на пьедестале, слушал гимн и испытывал невероятные эмоции. Это огромный подъем мотивации, настроения, патриотизма. Поэтому я очень-очень рад за всех", - отметил собеседник агентства.