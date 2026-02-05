Гирев: шаг World Aquatics по юниорам может приблизить нас к полному допуску

«

"Я рад, безусловно, рад. И при этом не скажу, что сильно удивился. В инфополе уже звучали такие "прогревы", были разговоры о том, что вот-вот могут допустить, что это возможно. Поэтому для меня это выглядело логично и ожидаемо. На мой взгляд, это решение действительно может приблизить нас к полноценному возвращению на международную арену - с флагом и гимном", - сказал Гирев.