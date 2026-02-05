Рейтинг@Mail.ru
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP
Теннис
 
16:57 05.02.2026 (обновлено: 17:53 05.02.2026)
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP
Итальянец Андреа Гауденци переизбран на пост председателя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP

© Getty Images / Nicolò CampoАндреа Гауденци
© Getty Images / Nicolò Campo
Андреа Гауденци. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Итальянец Андреа Гауденци переизбран на пост председателя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте организации.
Гауденци возглавляет ATP с января 2020 года. Срок его новых полномочий, рассчитанный до 2028 года, станет для итальянца третьим подряд.
"Для меня большая честь продолжать служить ATP - организации, которая сформировала мою карьеру с тех пор, как я стал игроком в туре. Размышляя о том, чего мы достигли, я вижу спорт с более прочными основами, чем когда-либо, подкрепленный рекордным ростом, который говорит о потенциале тенниса. Сейчас самое время продолжать двигаться вперед", - сказал Гауденци.
С начала работы функционера общий ежегодный объем выплат игрокам на уровне ATP увеличился на 100 миллионов долларов и в 2025 году достиг рекордных 269,6 миллиона долларов. С учетом турниров Большого шлема совокупные выплаты составили 400 миллионов долларов.
Итальянцу 52 года. В период игровой карьеры он выиграл три турнира ATP, а в 1995 году достиг наивысшего результата в мировом рейтинге в одиночном разряде - 18-е место.
