https://ria.ru/20260205/gaudentsi-2072512025.html
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP
Итальянец Андреа Гауденци переизбран на пост председателя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T16:57:00+03:00
2026-02-05T16:57:00+03:00
2026-02-05T17:53:00+03:00
теннис
спорт
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072531332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6655f2f98375ad9e0569f8594a9c462c.jpg
https://ria.ru/20260204/nazarova-2072272429.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072531332_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ec2c29afd42a37bc59582299a935d472.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP
Итальянца Андреа Гауденци переизбрали председателем АТР
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Итальянец Андреа Гауденци переизбран на пост председателя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте
организации.
Гауденци возглавляет ATP с января 2020 года. Срок его новых полномочий, рассчитанный до 2028 года, станет для итальянца третьим подряд.
"Для меня большая честь продолжать служить ATP - организации, которая сформировала мою карьеру с тех пор, как я стал игроком в туре. Размышляя о том, чего мы достигли, я вижу спорт с более прочными основами, чем когда-либо, подкрепленный рекордным ростом, который говорит о потенциале тенниса. Сейчас самое время продолжать двигаться вперед", - сказал Гауденци.
С начала работы функционера общий ежегодный объем выплат игрокам на уровне ATP увеличился на 100 миллионов долларов и в 2025 году достиг рекордных 269,6 миллиона долларов. С учетом турниров Большого шлема совокупные выплаты составили 400 миллионов долларов.
Итальянцу 52 года. В период игровой карьеры он выиграл три турнира ATP, а в 1995 году достиг наивысшего результата в мировом рейтинге в одиночном разряде - 18-е место.