Гауденци переизбрали на пост председателя ATP

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Итальянец Андреа Гауденци переизбран на пост председателя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на Итальянец Андреа Гауденци переизбран на пост председателя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте организации.

Гауденци возглавляет ATP с января 2020 года. Срок его новых полномочий, рассчитанный до 2028 года, станет для итальянца третьим подряд.

"Для меня большая честь продолжать служить ATP - организации, которая сформировала мою карьеру с тех пор, как я стал игроком в туре. Размышляя о том, чего мы достигли, я вижу спорт с более прочными основами, чем когда-либо, подкрепленный рекордным ростом, который говорит о потенциале тенниса. Сейчас самое время продолжать двигаться вперед", - сказал Гауденци.

С начала работы функционера общий ежегодный объем выплат игрокам на уровне ATP увеличился на 100 миллионов долларов и в 2025 году достиг рекордных 269,6 миллиона долларов. С учетом турниров Большого шлема совокупные выплаты составили 400 миллионов долларов.