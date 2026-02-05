МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для ЕС, ее слова ведомство приводит в соцсети X.
"Рады приветствовать главу Еврокомиссии Каю Каллас в Финляндии. Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности. Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность", — заявила она.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.