"Возьмет на себя". МИД Финляндии выступил с нападками на Россию - РИА Новости, 05.02.2026
22:36 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/finlyandiya-2072574673.html
"Возьмет на себя". МИД Финляндии выступил с нападками на Россию
"Возьмет на себя". МИД Финляндии выступил с нападками на Россию
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для ЕС, ее слова ведомство приводит в соцсети X. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:36:00+03:00
2026-02-05T22:36:00+03:00
в мире
россия
финляндия
европа
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
россия
финляндия
европа
"Возьмет на себя". МИД Финляндии выступил с нападками на Россию

Глава МИД Финляндии заявила о якобы исходящей от России давней угрозе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для ЕС, ее слова ведомство приводит в соцсети X.
"Рады приветствовать главу Еврокомиссии Каю Каллас в Финляндии. Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности. Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность", — заявила она.
В миреРоссияФинляндияЕвропаКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
