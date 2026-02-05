Рейтинг@Mail.ru
04:50 05.02.2026 (обновлено: 10:35 05.02.2026)
В Финляндии запаниковали из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России
В Финляндии запаниковали из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России
в мире, россия, сша, финляндия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато
В Финляндии запаниковали из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России

Iltalehti: Трамп играет в опасную игру, отказавшись продлевать ДСНВ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "играет" в опасную игру, решив не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), пишет финская газета Iltalehti.
"Президент США Дональд Трамп снова играет в опасную игру. На этот раз речь идет не о захвате территорий, принадлежащих союзнику по НАТО, а о такой мелочи, как ядерное оружие", — говорится в материале.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Генсек ООН назвал истечение ДСНВ мрачным моментом для мира
Вчера, 03:04
Как отмечает издание, теперь мир окажется в ситуации, когда не будет договора, ограничивающего ядерные арсеналы двух самых могущественных ядерных держав.
"Причина сложившейся ситуации, судя по выступлениям Трампа, очевидна: он хочет, чтобы Китай, который в этом тысячелетии быстро превратился в опасного конкурента Соединенных Штатов, присоединился к соглашению", — говорится в материале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"
4 февраля, 23:36
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истек 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
Пусковой грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Срок действия ДСНВ истекает в четверг
Вчера, 00:09
 
В миреРоссияСШАФинляндияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
