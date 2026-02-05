В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается, сообщает в четверг минэкономразвития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

"В целях исключения спекуляций на тему обеспеченности Приднестровья природным газом информируем, что меры в энергетическом секторе республики направлены на балансировку потребления. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.