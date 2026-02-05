Рейтинг@Mail.ru
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе
16:50 05.02.2026
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе
Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается, сообщает в четверг минэкономразвития Приднестровской... РИА Новости, 05.02.2026
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069898551.html
2026
Новости
МИД ПМР, В мире
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе

МЭР ПМР: дефицит газа для жителей республики на следующей неделе не ожидается

Газокомпрессорная станция. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается, сообщает в четверг минэкономразвития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В целях исключения спекуляций на тему обеспеченности Приднестровья природным газом информируем, что меры в энергетическом секторе республики направлены на балансировку потребления. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ
23 января, 15:46
 
