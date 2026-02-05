https://ria.ru/20260205/ekonomika-2072514915.html
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе
2026-02-05T16:50:00+03:00
2026-02-05T16:50:00+03:00
2026-02-05T16:50:00+03:00
В ПМР не ожидают рисков по дефициту природного газа на следующей неделе
ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается, сообщает в четверг минэкономразвития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В целях исключения спекуляций на тему обеспеченности Приднестровья природным газом информируем, что меры в энергетическом секторе республики направлены на балансировку потребления. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.