11:44 05.02.2026 (обновлено: 11:52 05.02.2026)
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова
ольга чиповская, россия, кирилл крок
Ольга Чиповская, Россия, Кирилл Крок
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова

Прощание с актрисой Ольгой Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова 9 февраля

© Фото : Театр имени Евгения Вахтангова/ВКонтактеЗаслуженная артистка РФ Ольга Чиповская
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Театр имени Евгения Вахтангова/ВКонтакте
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской пройдет в Театре Вахтангова 9 февраля, сообщили в Telegram-канале театра.
"Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Евгеньевной Чиповской пройдёт Театре Вахтангова в понедельник 9 февраля с 10.00 до 12.00. Двери будут открыты для всех желающих проститься", - говорится в сообщении.
Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Чиповская умерла дома. Ей было 67 лет.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Князев рассказал о здоровье Чиповской до ее смерти
Ольга ЧиповскаяРоссияКирилл Крок
 
 
