Прощание с актрисой Ольгой Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова

Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.