Пять самых громких покушений на Леонида Брежнева

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Жизнь генсека СССР Леонида Брежнева не раз висела на волоске. На него нападали как одиночки с психическими отклонениями, так и участники заговоров.

Какие самые громкие случаи навсегда останутся в истории государства?

Восемь пуль за пять-семь секунд

Наиболее известное покушение на Брежнева произошло 22 января 1969 года, когда генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". При въезде в Кремль его кортеж был обстрелян младшим лейтенантом Советской армии Виктором Ильиным.

В тот день Ильин похитил из части два пистолета с патронами, переоделся в чужую милицейскую форму и сумел внедриться в таком виде в оцепление у Боровицких ворот.

Он открыл огонь сразу с двух рук по второй машине кортежа, в которой, по его расчетам, должен был находиться генеральный секретарь.

"На все у меня времени ушло пять-семь секунд. Представляете, какое состояние у меня было?! Себя контролировать было практически невозможно", — вспоминал позже Виктор Ильин.

Преступник успел выпустить всего восемь пуль. Его сбил мотоциклист кортежа, а затем обезвредили бойцы службы госбезопасности.

Мечтал о демократических реформах

В машине, куда стрелял Ильин, находились космонавты, которым должны были вручать в Кремле ордена: Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, внешне слегка походивший на генсека. В результате террорист убил водителя Илью Жаркова и ранил несколько человек. Сам Брежнев ехал в третьей машине кортежа и не пострадал.

Во время покушения в прямом эфире шел репортаж из Кремля, однако, как только прозвучали выстрелы, трансляция сразу же была прекращена. О случившемся общественность узнала только через 20 лет.

Ильин судом был признан сумасшедшим. Он провел в психиатрических больницах около 20 лет. Сотрудники Казанской больницы вспомнили, что пациент вел себя скромно, хотя и отличался странным поведением, граничащим с манией величия. Ильин надеялся, что убийство генсека приведет к демократическим реформам.

Атака истребителя

Опасность поджидала Леонида Ильича и во время одного из перелетов, где личным пилотом Брежнева был опытный Борис Бугаев. В 1961 году по пути в Гвинею самолет Ил-18 с тогда еще председателем Президиума на борту атаковали истребители под управлением алжирских повстанцев-террористов.

"Мы передали срочную радиограмму на английском и французском языках: "Военный истребитель делает круги вокруг нашего самолета. <...> Просим отозвать истребитель", — вспоминал Бугаев.

Однако атака продолжилась, и пилоту трижды пришлось экстренно маневрировать и выводить воздушное судно из-под обстрела вплоть до момента, когда истребители наконец отступили.

Брежнев тогда высоко оценил работу летчика и помог развитию его политической карьеры — в 1970 году Бугаев стал главой Министерства гражданской авиации СССР.

Снайпер у Триумфальной арки

Несколько раз на Леонида Ильича пытались организовать покушения во время его поездок за рубеж.

Так, в ходе визита Брежнева во Францию в 1977 году сотрудникам спецслужб удалось выяснить, что неподалеку от Триумфальной арки генсека будет поджидать снайпер. Покушение на жизнь лидера СССР планировалось 21 июня, во время церемонии возложения цветов у Вечного огня.

Тогда к охране Брежнева советские спецслужбы привлекли французских коллег, чтобы те взяли под контроль все высотные точки, где мог бы расположиться стрелок. А во время самой церемонии возложения цветов телохранители плотно прикрывали генсека темными зонтами.

В итоге Леонид Ильич возложил венок у Вечного огня и благополучно уехал.

Черный ход и кобра в машине

Через год, в мае 1978-го, Брежнев был с визитом в ФРГ. Девятому управлению КГБ стало известно о готовящемся покушении, которое должно было произойти в замке Аугсбург, после обеда с канцлером Гельмутом Шмидтом. Было принято решение вывести Брежнева через запасной выход. Это спасло жизнь генсеку.

По оперативной информации, покушение на Брежнева готовилось и во время его путешествия в Индию в 1980 году. Ситуация усложнялась тем, что по местным правилам последние полтора километра до места встречи генсек должен был ехать с минимальной скоростью.

Сотрудники охраны решили сопровождать машину пешком, готовые в любой момент отразить нападение террористов. Окна автомобиля Брежнева при этом оставались плотно закрытыми: причиной стал случай с главой МИДа одного из европейских государств, которому во время его визита в Дели забросили кобру в салон.