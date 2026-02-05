Пять самых громких покушений на Леонида Брежнева

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Жизнь генсека СССР Леонида Брежнева не раз висела на волоске. На него нападали как одиночки с психическими отклонениями, так и участники заговоров.
Какие самые громкие случаи навсегда останутся в истории государства?
Восемь пуль за пять-семь секунд
Наиболее известное покушение на Брежнева произошло 22 января 1969 года, когда генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". При въезде в Кремль его кортеж был обстрелян младшим лейтенантом Советской армии Виктором Ильиным.
Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета "Удав"
В тот день Ильин похитил из части два пистолета с патронами, переоделся в чужую милицейскую форму и сумел внедриться в таком виде в оцепление у Боровицких ворот.
Он открыл огонь сразу с двух рук по второй машине кортежа, в которой, по его расчетам, должен был находиться генеральный секретарь.
"На все у меня времени ушло пять-семь секунд. Представляете, какое состояние у меня было?! Себя контролировать было практически невозможно", — вспоминал позже Виктор Ильин.
Преступник успел выпустить всего восемь пуль. Его сбил мотоциклист кортежа, а затем обезвредили бойцы службы госбезопасности.
Мечтал о демократических реформах
В машине, куда стрелял Ильин, находились космонавты, которым должны были вручать в Кремле ордена: Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, внешне слегка походивший на генсека. В результате террорист убил водителя Илью Жаркова и ранил несколько человек. Сам Брежнев ехал в третьей машине кортежа и не пострадал.
Прием в Большом Кремлевском дворце по случаю первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство, который совершил пилот корабля "Восход-2" Алексей Леонов, 1965 год
Прием в Большом Кремлевском дворце по случаю первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство, который совершил пилот корабля "Восход-2" Алексей Леонов, 1965 год
Во время покушения в прямом эфире шел репортаж из Кремля, однако, как только прозвучали выстрелы, трансляция сразу же была прекращена. О случившемся общественность узнала только через 20 лет.
Ильин судом был признан сумасшедшим. Он провел в психиатрических больницах около 20 лет. Сотрудники Казанской больницы вспомнили, что пациент вел себя скромно, хотя и отличался странным поведением, граничащим с манией величия. Ильин надеялся, что убийство генсека приведет к демократическим реформам.
Атака истребителя
Опасность поджидала Леонида Ильича и во время одного из перелетов, где личным пилотом Брежнева был опытный Борис Бугаев. В 1961 году по пути в Гвинею самолет Ил-18 с тогда еще председателем Президиума на борту атаковали истребители под управлением алжирских повстанцев-террористов.
"Мы передали срочную радиограмму на английском и французском языках: "Военный истребитель делает круги вокруг нашего самолета. <...> Просим отозвать истребитель", — вспоминал Бугаев.
Однако атака продолжилась, и пилоту трижды пришлось экстренно маневрировать и выводить воздушное судно из-под обстрела вплоть до момента, когда истребители наконец отступили.
Брежнев тогда высоко оценил работу летчика и помог развитию его политической карьеры — в 1970 году Бугаев стал главой Министерства гражданской авиации СССР.
Снайпер у Триумфальной арки
Несколько раз на Леонида Ильича пытались организовать покушения во время его поездок за рубеж.
Так, в ходе визита Брежнева во Францию в 1977 году сотрудникам спецслужб удалось выяснить, что неподалеку от Триумфальной арки генсека будет поджидать снайпер. Покушение на жизнь лидера СССР планировалось 21 июня, во время церемонии возложения цветов у Вечного огня.
Тогда к охране Брежнева советские спецслужбы привлекли французских коллег, чтобы те взяли под контроль все высотные точки, где мог бы расположиться стрелок. А во время самой церемонии возложения цветов телохранители плотно прикрывали генсека темными зонтами.
В итоге Леонид Ильич возложил венок у Вечного огня и благополучно уехал.
Черный ход и кобра в машине
Через год, в мае 1978-го, Брежнев был с визитом в ФРГ. Девятому управлению КГБ стало известно о готовящемся покушении, которое должно было произойти в замке Аугсбург, после обеда с канцлером Гельмутом Шмидтом. Было принято решение вывести Брежнева через запасной выход. Это спасло жизнь генсеку.
По оперативной информации, покушение на Брежнева готовилось и во время его путешествия в Индию в 1980 году. Ситуация усложнялась тем, что по местным правилам последние полтора километра до места встречи генсек должен был ехать с минимальной скоростью.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев выступает на XVII съезде профсоюзов СССР
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев выступает на XVII съезде профсоюзов СССР
Сотрудники охраны решили сопровождать машину пешком, готовые в любой момент отразить нападение террористов. Окна автомобиля Брежнева при этом оставались плотно закрытыми: причиной стал случай с главой МИДа одного из европейских государств, которому во время его визита в Дели забросили кобру в салон.
В результате визит в Индию закончился для генсека без происшествий.