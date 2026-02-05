Рейтинг@Mail.ru
В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 05.02.2026 (обновлено: 17:24 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/braziliya-2072522574.html
В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня
В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня - РИА Новости, 05.02.2026
В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня
Очередное заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству проходит в Бразилиа после 10-летнего перерыва, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:22:00+03:00
2026-02-05T17:24:00+03:00
бразилиа
бразилия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20260202/mishustin-2071731050.html
бразилиа
бразилия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилиа, бразилия, москва, михаил мишустин
Бразилиа, Бразилия, Москва, Михаил Мишустин
В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня

В Бразилиа началось заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Очередное заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству проходит в Бразилиа после 10-летнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
Нынешнее - восьмое по счету - заседание этой комиссии проводят российский премьер Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.
Комиссия не собиралась более десяти лет, седьмое заседание проходило в сентябре 2015 года в Москве.
На нынешнем заседании в Бразилиа стороны намерены обсудить конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в разных областях.
Как ожидается, Мишустин и Алкмин по итогам этой встречи подпишут совместное заявление, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мишустин в Бразилии обсудит совместные энергетические проекты
2 февраля, 15:04
 
БразилиаБразилияМоскваМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала