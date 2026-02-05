https://ria.ru/20260205/braziliya-2072522574.html
В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня
Очередное заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству проходит в Бразилиа после 10-летнего перерыва, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2026
