В Бразилиа началась встреча российско-бразильской комиссии высокого уровня

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Очередное заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству проходит в Бразилиа после 10-летнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, Мишустин и Алкмин по итогам этой встречи подпишут совместное заявление, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.