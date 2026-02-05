https://ria.ru/20260205/bolshunov-2072444497.html
Сальтведт верит в участие Большунова в Олимпиаде-2030
Сальтведт верит в участие Большунова в Олимпиаде-2030 - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Сальтведт верит в участие Большунова в Олимпиаде-2030
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что при должной мотивации трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T13:21:00+03:00
2026-02-05T13:21:00+03:00
2026-02-05T13:21:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
лыжные виды спорта
олимпийские игры
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что при должной мотивации трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов сможет принять участие в Олимпийских играх 2030 года.
Ранее стало известно, что выездная панель CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«
"Большунов все еще молод как лыжник, так что, думаю, все будет зависеть от него. Конечно, то разочарование, которое он проявил на соревнованиях этой зимой, немного сложно интерпретировать. Но все движется к тому, что Россия будет допущена до Игр 2030 года, и я предполагаю, что Большунов будет частью команды. Не казахстанской, как считают некоторые, а именно российской. Думаю, следующий год даст нам представление. Если он вернется к чемпионату мира в Фалуне, то нет никаких причин, почему бы ему не поехать на следующую Олимпиаду", - сказал Сальтведт.