Сальтведт верит в участие Большунова в Олимпиаде-2030

«

"Большунов все еще молод как лыжник, так что, думаю, все будет зависеть от него. Конечно, то разочарование, которое он проявил на соревнованиях этой зимой, немного сложно интерпретировать. Но все движется к тому, что Россия будет допущена до Игр 2030 года, и я предполагаю, что Большунов будет частью команды. Не казахстанской, как считают некоторые, а именно российской. Думаю, следующий год даст нам представление. Если он вернется к чемпионату мира в Фалуне, то нет никаких причин, почему бы ему не поехать на следующую Олимпиаду", - сказал Сальтведт.