Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде

"Руслану Бальбеку оказали медицинскую помощь в суде. Ему стало легче. Госпитализировать не стали. Опять был скачок давления", - сказал Анохин.

Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.