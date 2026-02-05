https://ria.ru/20260205/balbek-2072530446.html
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде - РИА Новости, 05.02.2026
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку, ему стало легче, сообщил РИА Новости адвокат Алексей РИА Новости, 05.02.2026
симферополь
руслан бальбек
госдума рф
происшествия
симферополь
Новости
ru-RU
симферополь, руслан бальбек, госдума рф, происшествия
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку, ему стало легче, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее сообщалось, что Бальбеку
стало плохо в зале Киевского районного суда Симферополя
, где планировалось провести предварительное слушание по делу о клевете, где он проходит в качестве обвиняемого.
«
"Руслану Бальбеку оказали медицинскую помощь в суде. Ему стало легче. Госпитализировать не стали. Опять был скачок давления", - сказал Анохин.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.