СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети
Полиция Австралии арестовала 19-летнего молодого человека за то, что он, предположительно, писал в интернете угрозы в адрес президента Израиля Ицхака Герцога
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Полиция Австралии арестовала 19-летнего молодого человека за то, что он, предположительно, писал в интернете угрозы в адрес президента Израиля Ицхака Герцога, сообщает телеканал ABC
.
"Подростку предъявлено обвинение в том, что он, предположительно, разместил в интернете угрозу убийством в адрес президента Израиля Ицхака Герцога накануне его визита в Австралию в эти выходные", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что 19-летний молодой человек был задержан в среду, а в четверг состоится первое судебное заседание по его делу.
Правительство Австралии пригласило президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию после теракта в Сиднее. Ожидается, что лидер Израиля прибудет в Сидней 8 февраля с четырехдневным визитом.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.