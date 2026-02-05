Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/avstraliya-2072352418.html
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети
Полиция Австралии арестовала 19-летнего молодого человека за то, что он, предположительно, писал в интернете угрозы в адрес президента Израиля Ицхака Герцога,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:49:00+03:00
2026-02-05T03:49:00+03:00
в мире
австралия
израиль
сидней
ицхак герцог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145414/81/1454148165_0:279:4768:2961_1920x0_80_0_0_bdb9c9466558102a72fbba528830669b.jpg
https://ria.ru/20251222/sidney-2063941899.html
австралия
израиль
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145414/81/1454148165_225:0:4545:3240_1920x0_80_0_0_56c71113421ed009113adb37f4042944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, израиль, сидней, ицхак герцог
В мире, Австралия, Израиль, Сидней, Ицхак Герцог
СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети

ABC: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в интернете

© AP Photo / Rick RycroftСотрудники правоохранительных органов Австралии
Сотрудники правоохранительных органов Австралии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Rick Rycroft
Сотрудники правоохранительных органов Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция Австралии арестовала 19-летнего молодого человека за то, что он, предположительно, писал в интернете угрозы в адрес президента Израиля Ицхака Герцога, сообщает телеканал ABC.
"Подростку предъявлено обвинение в том, что он, предположительно, разместил в интернете угрозу убийством в адрес президента Израиля Ицхака Герцога накануне его визита в Австралию в эти выходные", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что 19-летний молодой человек был задержан в среду, а в четверг состоится первое судебное заседание по его делу.
Правительство Австралии пригласило президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию после теракта в Сиднее. Ожидается, что лидер Израиля прибудет в Сидней 8 февраля с четырехдневным визитом.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
Автомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению
22 декабря 2025, 18:58
 
В миреАвстралияИзраильСиднейИцхак Герцог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала