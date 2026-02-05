СМИ: в Австралии арестовали подростка за угрозы президенту Израиля в сети

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция Австралии арестовала 19-летнего молодого человека за то, что он, предположительно, писал в интернете угрозы в адрес президента Израиля Ицхака Герцога, сообщает телеканал Полиция Австралии арестовала 19-летнего молодого человека за то, что он, предположительно, писал в интернете угрозы в адрес президента Израиля Ицхака Герцога, сообщает телеканал ABC

"Подростку предъявлено обвинение в том, что он, предположительно, разместил в интернете угрозу убийством в адрес президента Израиля Ицхака Герцога накануне его визита в Австралию в эти выходные", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что 19-летний молодой человек был задержан в среду, а в четверг состоится первое судебное заседание по его делу.

Правительство Австралии пригласило президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию после теракта в Сиднее. Ожидается, что лидер Израиля прибудет в Сидней 8 февраля с четырехдневным визитом.