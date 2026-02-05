Рейтинг@Mail.ru
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:41 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/aleksandrova-2072529156.html
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, призовой... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T17:41:00+03:00
2026-02-05T17:41:00+03:00
теннис
спорт
абу-даби
россия
екатерина александрова
людмила самсонова
сша
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960473833_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_20d209ca9dd7cce35df1ee7765f8cad9.jpg
https://ria.ru/20260204/raketka-2072324850.html
абу-даби
россия
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960473833_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f4c38cc8bd456b875ccda28e65e7644a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, россия, екатерина александрова, людмила самсонова, сша, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Абу-Даби, Россия, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, США, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500

Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Соцсети Александровой
Екатерина Александрова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу посеянной под вторым номером Александровой. Эала занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
05 февраля 2026 • начало в 16:10
Завершен
Александра Эала
0 : 23:63:6
Екатерина Александрова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Александрова сыграет с победительницей встречи Людмила Самсонова (Россия, 5) - Хейли Баптист (США).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
4 февраля, 22:17
 
ТеннисСпортАбу-ДабиРоссияЕкатерина АлександроваЛюдмила СамсоноваСШАЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала