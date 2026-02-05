https://ria.ru/20260205/aleksandrova-2072529156.html
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, призовой... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
