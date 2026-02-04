Рейтинг@Mail.ru
Захарова проиграла Потаповой во втором круге турнира в Румынии
Теннис
 
16:27 04.02.2026
Захарова проиграла Потаповой во втором круге турнира в Румынии
Захарова проиграла Потаповой во втором круге турнира в Румынии

Российская теннисистка Анастасия Потапова
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : пресс-служба Porsche Tennis
Российская теннисистка Анастасия Потапова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова уступила сменившей гражданство РФ на австрийское Анастасии Потаповой во втором круге теннисного турнира в румынской Клуж-Напоке, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Transylvania Open
04 февраля 2026 • начало в 13:45
Завершен
Анастасия Потапова
2 : 11:66:46:3
Анастасия Захарова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Потаповой, которая является 58-й ракеткой мира. Захарова занимает 107-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 2 часа 9 минут.
В четвертьфинале Потапова сыграет с победительницей матча между словенкой Тамарой Зиданшек и румынкой Сораной Кырстей.
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии
2 февраля, 14:11
 
Теннис
 
Матч-центр
 
