Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров
09:58 04.02.2026
Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров
Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о скандальных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, напомнила про “бал вампиров” на Западе. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:58:00+03:00
2026-02-04T09:58:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
генеральная прокуратура рф
мария захарова
сша
в мире, сша, джеффри эпштейн, генеральная прокуратура рф, мария захарова
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Генеральная прокуратура РФ, Мария Захарова
Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров

Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила слова Путина про бал вампиров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о скандальных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, напомнила про “бал вампиров” на Западе.
“В данном случае, я считаю, что нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента России Владимира Путина, ту часть, где он говорит, что мы видим, и, слава богу, он подходит к концу, бал вампиров. Вот мы о чем говорим, о том, что западные элиты и формировались во многом, исходя из того, что они взращивали вот в этих клоаках, в этих затхлых кровавых болотах, в этих крысиных углах вот эти так называемые кадры, которые продвигали на соответствующие поста", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Генеральная прокуратура РФ, Мария Захарова
 
 
