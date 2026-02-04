Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о скандальных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, напомнила про “бал вампиров” на Западе.
“В данном случае, я считаю, что нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента России Владимира Путина, ту часть, где он говорит, что мы видим, и, слава богу, он подходит к концу, бал вампиров. Вот мы о чем говорим, о том, что западные элиты и формировались во многом, исходя из того, что они взращивали вот в этих клоаках, в этих затхлых кровавых болотах, в этих крысиных углах вот эти так называемые кадры, которые продвигали на соответствующие поста", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.