Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 04.02.2026 (обновлено: 09:21 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/vooruzheniya-2072092243.html
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение - РИА Новости, 04.02.2026
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение
Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойный выпуск и поставки особо востребованных образцов вооружения и техники, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:49:00+03:00
2026-02-04T09:21:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_0:76:2495:1479_1920x0_80_0_0_f00470940987f7469eb93f1dad8e83cc.jpg
https://ria.ru/20260128/rostehi-2070690169.html
https://ria.ru/20260108/patrony-2066843272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_166:0:2342:1632_1920x0_80_0_0_f261fb1d3a6babd5f8241ae0e0567057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение

Белоусов поручил бесперебойно производить особо востребованные вооружения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойный выпуск и поставки особо востребованных образцов вооружения и техники, сообщили в пресс-службе министерства.
"Обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных сил в зоне проведения специальной военной операции, подведены итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь", — говорится в заявлении по итогам совещания.
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства Зубр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
28 января, 08:03
Так, в прошлом месяце в российскую армию поступило более десяти тысяч единиц вооружений и около двух миллионов боеприпасов.
"В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения", — отметил Белоусов.
Также Минобороны наладило заключение договоров на технику и снаряды с длительным циклом изготовления, чтобы сохранить ритмичность поставок в 2027-м. А для своевременной закупки комплектующих предприятиям ОПК разрешили привлекать кредитные средства опорного банка до поступления бюджетных.
Патроны IGLA 100. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны
8 января, 09:06
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала