Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение
2026-02-04T08:49:00+03:00
2026-02-04T08:49:00+03:00
2026-02-04T09:21:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойный выпуск и поставки особо востребованных образцов вооружения и техники, сообщили в пресс-службе министерства.
"Обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных сил в зоне проведения специальной военной операции, подведены итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь", — говорится в заявлении по итогам совещания.
Так, в прошлом месяце в российскую армию поступило более десяти тысяч единиц вооружений и около двух миллионов боеприпасов.
"В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения", — отметил Белоусов
.
Также Минобороны наладило заключение договоров на технику и снаряды с длительным циклом изготовления, чтобы сохранить ритмичность поставок в 2027-м. А для своевременной закупки комплектующих предприятиям ОПК разрешили привлекать кредитные средства опорного банка до поступления бюджетных.