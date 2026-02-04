Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойный выпуск и поставки особо востребованных образцов вооружения и техники, сообщили в пресс-службе министерства.

"Обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных сил в зоне проведения специальной военной операции, подведены итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь", — говорится в заявлении по итогам совещания.

Так, в прошлом месяце в российскую армию поступило более десяти тысяч единиц вооружений и около двух миллионов боеприпасов.

"В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения", — отметил Белоусов