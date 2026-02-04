https://ria.ru/20260204/turtsija-2072170932.html
Турция пытается снизить ущерб от антироссийских санкций, заявил дипломат
Турция пытается снизить ущерб от антироссийских санкций, заявил дипломат - РИА Новости, 04.02.2026
Турция пытается снизить ущерб от антироссийских санкций, заявил дипломат
Турецкая сторона принимает меры, необходимые для минимизации ущерба торговле с Россией, нанесенного незаконными санкциями Запада, заявил в интервью РИА Новости
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турецкая сторона принимает меры, необходимые для минимизации ущерба торговле с Россией, нанесенного незаконными санкциями Запада, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Турция
рассчитывает на решение проблемы антироссийских санкций, прежде всего в банковской сфере, поскольку ограничения напрямую осложняют торгово-экономические связи с Россией
, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Данная тема постоянно находится на повестке дня… Убеждены и даже видим, что турецкая сторона все осознает и принимает необходимые меры по минимизации ущерба", - сказал агентству Иванов
.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.