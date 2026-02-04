Турция пытается снизить ущерб от антироссийских санкций, заявил дипломат

АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турецкая сторона принимает меры, необходимые для минимизации ущерба торговле с Россией, нанесенного незаконными санкциями Запада, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.