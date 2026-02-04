На открытие Игр до сих пор не реализовали все билеты из-за низкого спроса

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии вынуждены продавать два билета по цене одного на церемонию открытия из-за отсутствия спроса, сообщает La Repubblica.

Церемония открытия Олимпиады должна пройти на миланском футбольном стадионе "Сан-Сиро" в пятницу, 6 февраля. За два дня до мероприятия билеты практически во всех категориях почти на 10 тысяч мест остаются не раскупленными.

В связи с этим оргкомитет Игр был вынужден запустить акцию с промокодом, позволяющим при покупке одного билета (стоимость от 260 до 2026 евро) получить второй в подарок. Предложение было отправлено различным пользователям, оно было также включено в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба "Милан".

Ранее подобная акция проводилась для людей моложе 26 лет, однако сейчас она расширена и на другие категории. На прошлой неделе организаторы также организовали скидку для волонтеров, которые могли приобрести четыре билета по 26 евро каждый. Отмечается, что организаторы рассчитывают на ажиотаж в последний момент.